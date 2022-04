Bekerheld Mbark Boussoufa blikt terug op Anderlecht-Gent in 2008: "Het ultieme scenario"

Over bekerwinst in 2008: "Het was een droomdag voor ons"

Mbark Boussoufa is terug in het land. De immer goedlachse Marokkaan tekende present voor de afscheidsmatch van Olivier Deschacht en nam de tijd om bij te babbelen met Sporza. "Sinds ik uit de voetballerij ben gestapt, neem ik meer tijd voor mezelf en de familie. Ik heb nu veel vrije tijd, waar ik voorlopig van geniet", vertelt hij. Boussoufa speelde tijdens zijn carrière zeven en half jaar in België: 4 seizoenen in Anderlecht, 3,5 in Gent. Een hoogtepunt voor de dribbelkont is dan ook de bekerfinale van 2008 tussen Anderlecht en zijn ex-club AA Gent.

"Het was toen een mooie dag, goed weer en een vol stadion", herinnert Boussoufa zich. "Het was misschien wel het ultieme scenario voor een bekerfinale, want we konden een achterstand nog ophalen. Het was een droomdag voor ons, maar jammer genoeg niet voor Gent, mijn ex-club toen."

Boussoufa trok na de pauze Anderlecht toen mee over de streep. Eerst door met het hoofd de gelijkmaker te scoren, daarna met een heerlijke assist voor de winning goal van Gillet. "Het was niet mijn wedstrijd, zeker die eerste helft. Maar toen ik die bal binnen kopte, kreeg ik het gevoel helemaal terug. Daarna gaf ik nog die assist op Gillet, dan voel je je weer helemaal lekker. Nadien stak ik ook mee de beker in de lucht met Deschacht - als je nu die beelden herbekijkt, zie je mij ook terug", lacht hij.

"Tissoudali en Zirkzee zijn uitblinkers, maar in een finale kan alles gebeuren"