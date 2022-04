Peter Vandenbempt ziet dat Anderlecht en Gent voor scharniermoment staan: "Revival Club als voorbeeld"

Peter Vandenbempt somt moeiteloos argumenten op waarom de bekerfinale tussen Anderlecht en KAA Gent een kraker van formaat zal worden. "De vorige confrontatie in 2008 was een spektakelstuk van de bovenste plank. Ook nu zijn alle ingrediënten aanwezig om dat nog eens over te doen."

Mislukte hemelbestorming KAA Gent

"Want toen Anderlecht en KAA Gent voor het laatste een prijs pakten, had niemand gedacht dat het zo lang zou duren tot de volgende."

Voor de Buffalo’s moeten we terug tot de landstitel in 2015. "Gent was dan klaar om de hemel te bestormen", herinnert Vandenbempt zich. "Ze wilden een concurrent van Club Brugge blijven, maar dat is moeilijk gebleken ondanks twee geweldige Europese campagnes."

"Voorzitter Ivan De Witte gaf toe dat hij ongelofelijk nerveus is. Hij wil nog eens een trofee vastpakken, want het einde van zijn ambtstermijn nadert. Bovendien was er na de titel een stormloop aan supporters, maar velen zijn ondertussen weer vertrokken. Gent wil de Ghelamco Arena weer iedere week laten vollopen. Dan helpt een prijs."