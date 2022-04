Wees gewaarschuwd, wielermanagers! Maximilian Schachmann mist Ardennenklassiekers

Bora-Hansgrohe kan de komende weken nog niet rekenen op kopman Maximilian Schachmann. De Duitse kampioen is nog niet hersteld van een infectie die hem vorige maand deed opgeven in Parijs-Nice. In januari liep Schachmann ook al een coronabesmetting op.

De Duitser wordt pas in mei terug in competitie verwacht. De 28-jarige Schachmann mikte de komende weken nochtans op topresultaten in de Amstel Gold Race (zondag), Waalse Pijl (20 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april).

Vorig jaar was Schachmann nog de bevoorrechte toeschouwer van de millimetersprint tussen Wout van Aert en Tom Pidcock in de Amstel Gold Race.

Naast zijn derde plaats in de Nederlandse voorjaarsklassieker, eindigde hij als tiende in de Waalse Pijl en als negende in Luik-Bastenaken-Luik.

De Duitser toonde zich de voorbije jaren vooral met twee eindzeges in Parijs-Nice (2020 en 2021) en twee Duitse titels op de weg (2019 en 2021).

Een serieuze aderlating voor Bora-Hansgrohe.