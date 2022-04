Uw gids voor de Scheldeprijs: parcours, deelnemers en livestream

Zo was het vorig jaar:

Alpecin-Fenix had met Jasper Philipsen een wisselkopman, Deceuninck-Quick Step beschikte over Sam Bennett én Mark Cavendish.

De Scheldeprijs en waaiers gaan hand in hand en dat was ook vorig jaar het geval. Na veel vijven en zessen onstond een kopgroep van 30 renners.

Het parcours:

Terneuzen vormt weer het startdecor voor de tocht van net geen 199 kilometer die eindigt in Schoten.

Na het startschot om 12.45 u kan het peloton spelen met de wind in Zeeland. Tussen Terneuzen en Schoten liggen geen hellingen, maar de (zij)wind kan in de Zeeuwse polders het wedstrijdverhaal dus bepalen.

In aankomstplaats Schoten haspelt het peloton nog 3 keer de lokale lus van 17,2 kilometer af. Daarin ligt ook het traditionele kasseiniemendalletje van de Broekstraat.

De hectische finish in de Churchilllaan heeft in het verleden al vaak brokken gemaakt. De laatste rechte lijn is door een ommetje ingekort tot 800 meter. Tussen 17.07 u en 17.30 u weten we wie op de erelijst komt.

De vrouwen rijden woensdag hun 2e editie. De start en finish liggen in Schoten. Rond 14.55 u moeten we de opvolgster van Lorena Wiebes kennen.