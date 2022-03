Cian Uijtdebroeks staat zijn mannetje in Coppi e Bartali: "Hij wordt elke dag beter"

Ploegleider Rolf Aldag is in zijn nopjes met de constante in de prestaties van zijn poulain. "Ik ben zeer blij, want Cian behaalt voor de 3e dag op een rij dit hoge niveau."

"Soms vechten jonge renners met hun consistentie, maar voorlopig doet Cian dat goed."

"Een terugval de komende dagen zou uiteraard normaal zijn, maar hij oogt stabiel en hij verbetert zelfs elke dag."