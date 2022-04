Alexander Kristoff soleert (!) naar de zege in een beestachtige waaiereditie van de Scheldeprijs

17 uur 33. Philipsen: "Mijn benen liepen vol". Het plannetje van Alpecin-Fenix is mislukt. Philipsen zou sprinten, Merlier zou hem afvuren. "Tot er in de finale gekoerst werd. Na zo'n zware dag liepen mijn bene vol", legde Philipsen uit. .

17 uur 18. Ik win niet vaak solo en daar moet ik Gerben Thijssen voor bedanken. Hij loodste me in de juiste waaier. Alexander Kristoff.

16 uur 57. We gaan voor de laatste keer de Broekstraat in, wie forceert er nog wat?

16:55

16 uur 55. Bora in actie. Nog 12 km: De Ierse kampioen Ryan Mullen probeert nog eens. Nu is het Jasper Philipsen die in zijn wiel kruipt. De aanval duurt niet lang, Jordi Meeus is de volgende die aanvalt. Bora wil de kopgroep uitdunnen. .