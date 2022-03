Wel of geen Ronaldo en Salah in Qatar? Dit staat vanavond op het spel in de WK-kwalificaties

20 landen zijn al zeker van deelname aan het WK voetbal in Qatar. Vanavond is voor heel wat landen de laatste kans om ook nog bij dat selecte kransje te geraken. Een overzicht van de situatie op de verschillende continenten.

1. Europa (UEFA)

Afgelopen donderdag kelderde Noord-Macedonië de WK-kansen van Europees kampioen Italië. Vanavond weten we of Portugal zich in eigen land niet aan dezelfde steen stoot. De winnaar mag naar Qatar. Een meer evenwichtige strijd wordt verwacht in het duel tussen Polen en Zweden, waarbij de Polen het thuisvoordeel hebben. Wales wist zich ook te plaatsen voor de laatste barragematch, maar Bale en co moeten nog tot juni wachten of ze tegen Oekraïne dan wel Schotland uitkomen.

2. Afrika (CAF)

De 5 barragematchen in Afrika hebben in de heenmatch nog maar weinig van hun geheimen prijsgegeven. Geen enkele ploeg kon met meer dan 1 goal zegevieren, al deden Algerije (in Kameroen) en Tunesië (in Mali) de beste zaak door buitenshuis te gaan winnen. Ghana-Nigeria en Congo-Marokko eindigden op een gelijkspel, het Egypte van Mo Salah won wel tegen het Senegal van Sadio Mané, maar Senegal heeft vanavond het thuisvoordeel. Overzicht terugmatchen: Senegal-Egypte (heen: 0-1)

Algerije-Kameroen (heen: 1-0)

Nigeria-Ghana (heen: 0-0)

Marokko-Congo (heen: 1-1)

Tunesië-Mali (heen: 1-0)

3. Zuid-Amerika (Conmebol)

In Zuid-Amerika is de teerling sinds vorige week al geworpen. Brazilië, Argentinië, Ecuador en Uruguay kunnen al op hun twee oren slapen. Wel moet er nog beslist worden wie als nummer 5 nog barrages mag spelen tegen een afvaller van de Aziatische voorronde. Peru heeft het vannacht volledig in eigen hand: als het thuis wint tegen Paraguay is de 5e plaats binnen. In het andere geval pakt ofwel Colombia (naar Venezuela) ofwel Chili (thuis tegen Uruguay) het barrageticket.

Stand M W G V +/- PTN 1. Brazilië 16 13 3 0 +31 42 2. Argentinië 16 11 5 0 +19 38 3. Ecuador 17 7 4 6 +8 25 4. Uruguay 17 7 4 6 -2 25 5. Peru 17 6 3 8 -5 21 6. Colombia 17 4 8 5 0 20 7. Chili 17 5 4 8 -5 19 8. Paraguay 17 3 7 7 -12 16 9. Bolivia 17 4 3 10 -15 15 10. Venezuela 17 3 1 13 -19 10 De top 4 plaatst zich voor het WK 2022 in Qatar, de 5e speelt de play-offs met een land uit Azië.

4. Noord- en Midden-Amerika (Concacaf)

In de Concacaf, de vereniging van Noord- en Midden-Amerikaanse landen, valt de beslissing pas morgenavond. Canada is al zeker, Mexico (thuis tegen El Salvador) en de VS (naar Costa Rica) kunnen enkel bij een nederlaag het WK nog ontlopen. Costa Rica hoopt in het rechtstreekse duel met de VS nog in de top 3 te belanden. Anders wordt het een barrage tegen de winnaar van de Oceanische voorronde.

5. Azië (AFC)

Op 1 speeldag van het einde zijn de 4 rechtstreekse tickets in Azië al de deur uit: Zuid-Korea, Japan, Iran en Saudi-Arabië wisten zich als nummers 1 en 2 te plaatsen voor Qatar. Australië zal in juni eerst nog barrages moeten spelen tegen de nummer 3 uit de andere groep (Verenigde Arabische Emiraten, Irak of Libanon) en de winnaar van die match neemt het vervolgens op tegen de nummer 5 van Zuid-Amerika.

6. Oceanië (OFC)