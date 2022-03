VIDEO: Buchanan helpt Canada voor het eerst sinds 1986 richting het WK

In Qatar eind van dit jaar zal de hele wereld het talent van de huidige generatie Canadese voetballers kunnen bewonderen: Jonathan David, Tajon Buchanan, Cycle Larin, Alphonso Davies, ...

Canada is na een zege tegen Jamaica mathematisch zeker dat het naar het WK mag. Canada is koploper in de kwalificaties voor de CONCACAF (de Noord-, Centraal-Amerikaanse en Caraïbische voetbalbond).

Al in de 13e minuut scoorde Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) de openingsgoal. En nog een andere Canadees die we in België kennen zorgde voor een geruststellende 2-0 voor de rust. Tajon Buchanan kon van dichtbij binnen duwen.

Na de rust viel de mooiste goal: de 3-0 van Junior Hoilett (zie video) en Jamaica slikte ook nog een vierde tegendoelpunt na een owngoal van Mariappa.

De 30.000 Canadese thuisfans en de spelers waren na het laatste fluitsignaal door het dolle heen. Canada mag in Qatar proberen beter te doen dan 36 jaar geleden in Mexico. Toen verloor het zijn drie groepsmatchen en kon het geen enkel doelpunt maken.