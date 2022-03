Uruguay mag naar WK na controversiële zege tegen Peru: "Peru is bestolen"

Ook in Ecuador is het feest, ondanks een kansloze nederlaag in Paraguay. Robert Morales, een bizarre owngoal en een strafschop van Jordy Caicedo zorgden voor de zware 3-0-cijfers, maar dat kon Ecuador niet deren.

Door de uitslagen in de andere matchen is Ecuador zeker van de top 4 en dus een rechtstreeks WK-ticket. Voor de vierde keer in zes WK-edities is Ecuador erbij.