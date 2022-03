De laatste weg naar Qatar: deze landen strijden nog om de overgebleven tickets voor het WK voetbal

De komende uren en dagen wordt nog bijna de helft van het deelnemersveld voor het WK voetbal in Qatar aangevuld. Wat is de situatie op de verschillende continenten? Wie komt nog in aanmerking en wat moet daarvoor gebeuren? Een overzicht.

Europa (FIFA)

De 10 landen die als 2e eindigden in hun Europese voorrondegroep krijgen een herkansing in de play-offs. Dit tiental werd aangevuld met 2 "lucky losers" op basis van de eindstand in de Nations League. Er wordt nog gespeeld om 3 tickets, waarvoor telkens dus 4 landen in aanmerking komen. Spoor C kreeg bij de loting de meeste aandacht, omdat daarin met Italië en Portugal de laatste 2 Europese kampioenen belandden. Iedereen droomt van een clash tussen beide grootmachten nu dinsdag, maar dan moeten ze wel nog eerst voorbij Noord-Macedonië (voor Italië) en Turkije (voor Portugal). Italië en Portugal hebben het thuisvoordeel voor deze halve finale, voor het thuisvoordeel voor de finale wordt later nog geloot. In spoor B kennen we met Polen al 1 finalist, omdat tegenstander Rusland uit de voorronde is gegooid. Polen neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Zweden en Tsjechië. De ontknoping van spoor A, ten slotte, kennen we pas in juni. De matchen van Oekraïne zijn immers door de oorlog opgeschort. Wel zullen Wales en Oostenrijk nu al uitmaken wie de finale mag spelen. Dat wordt dan tegen Oekraïne óf Schotland.

Mist Cristiano Ronaldo zijn laatste (?) grote toernooi?

Zuid-Amerika (Conmebol)

De Zuid-Amerikaanse WK-voorronde is traditioneel een competitie waarbij alle 10 landen 2 keer tegen elkaar spelen. De top 4 mag naar het WK, de nummer 5 moet eerst nog barrages spelen tegen een afvaller uit Azië. Voor Brazilië en Argentinië is de spanning er al af, want zij zijn er opnieuw bij. Ecuador heeft nog 1 zege in de resterende 2 matchen nodig om zeker te zijn.



De strijd om het 4e ticket gaat wellicht tussen Uruguay en Peru, al hebben ook Chili en Colombia nog een theoretische kans. Die laatste 2 landen zullen toch eerder hun boontjes te week gelegd hebben op de barrageplaats.

Ontknoping WK-voorronde Zuid-Amerika

Speeldag 17: Uruguay - Peru

Colombia - Bolivia

Brazilië - Chili

Paraguay - Ecuador

Argentinië - Venezuela De matchen worden gespeeld op donderdag en vrijdag. Speeldag 18:

Peru - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brazilië

Chili - Uruguay

Ecuador - Argentinië De matchen worden gespeeld op dinsdag(nacht).

Stand M W G V +/- PTN 1. Brazilië 15 12 3 0 +27 39 2. Argentinië 15 10 5 0 +16 35 3. Ecuador 16 7 4 5 +10 25 4. Uruguay 16 6 4 6 -3 22 5. Peru 16 6 3 7 -4 21 6. Chili 16 5 4 7 -1 19 7. Colombia 16 3 8 5 -3 17 8. Bolivia 16 4 3 9 -12 15 9. Paraguay 16 2 7 7 -14 13 10. Venezuela 16 3 1 12 -16 10 De top 4 plaatst zich voor het WK 2022 in Qatar, de 5e speelt de play-offs met een land uit Azië.

Luis Suarez moet nog knokken om op het WK te geraken.

Noord- en Midden-Amerika (Concacaf)

In Noord- en Midden-Amerika zijn 3 zekere WK-tickets en 1 ticket voor een barragematch te verdienen. Na enkele voorrondes is er gespeeld in een finaleronde met 8 teams. Er zijn al 11 van de 14 speeldagen afgewerkt en Canada is al zo goed als zeker van de kwalificatie, pas voor de 2e keer in zijn geschiedenis. De VS en Mexico liggen in polepositie voor de andere 2 rechtstreekse tickets. De strijd om de barrageplaats (tegen de winnaar in Oceanië) wordt wellicht een duel tussen Panama en Costa Rica. Het wordt wel een drukke ontknoping in de Concacaf, want in 1 week tijd moeten nog 3 speeldagen afgewerkt worden.

M W G V +/- PTN 1. Canada 11 7 4 0 19-5 25 2. Verenigde Staten 11 6 3 2 16-7 21 3. Mexico 11 6 3 2 14-8 21 4. Panama 11 5 2 4 14-13 17 5. Costa Rica 11 4 4 3 8-7 16 6. El Salvador 11 2 3 6 6-13 9 7. Jamaïca 11 1 4 6 9-16 7 8. Honduras 11 0 3 8 5-22 3

Jonathan David is met Canada al zo goed als zeker van het WK.

Afrika (CAF)

In Afrika zijn de groepsfases achter de rug en wordt nu in barragematchen (met heen en terug) beslist welke 5 landen naar het WK mogen. De meest opmerkelijke clash is die tussen Senegal en Egypte, een heruitgave van de Afrika Cup van dit jaar en bovendien een duel tussen Liverpool-ploegmaats Sadio Mané en Mo Salah. Ook in de andere duels zien we vertrouwde landen terug. Kameroen en Algerije moeten het onder elkaar uitvechten, Congo probeert voor het eerst sinds 1974 het WK te halen ten koste van Marokko. Daarnaast hebben we nog Ghana-Nigeria en Mali-Tunesië.

Afrikaanse WK-barrages

Egypte - Senegal

Kameroen - Algerije

Ghana - Nigeria

Congo-Kinshasa - Marokko

Mali - Tunesië De heenmatchen zijn vrijdag, de terugmatchen op dinsdag.

Net als in de finale van de Afrika Cup treffen Mané en Salah elkaar weer.

Azië (AFC)

Azië heeft 4 WK-tickets toebedeeld gekregen en 1 extra barrageplaats (tegen de nummer 5 van Zuid-Amerika). 2 van die 4 tickets zijn al de deur uit: Iran en Zuid-Korea eindigden op 1 en 2 van hun groep (al kan die volgorde nog veranderen). In de andere groep is er nog wat spanning over voor de laatste 2 speeldagen. Australië, dat een aantal jaar geleden de overstap maakte van de Oceanische naar de Aziatische bond, staat voorlopig pas op de 3e plaats, maar het speelt wel nog tegen nummers 1 en 2 Saudi-Arabië en Japan. Die 3 landen hebben het dus nog in eigen hand. Wie uit de boot valt, houdt nog altijd de barrages achter de hand, al moet het dan wel eerst nog afrekenen met de nummer 3 uit de andere groep, vermoedelijk de Verenigde Arabische Emiraten.

Groep B in Aziatische WK-voorronde

Speeldag 9: Australië - Japan

China - Saudi-Arabië

Matchen op donderdag Speeldag 10: Japan - Vietnam

Saudi-Arabië - Australië Matchen op dinsdag

M W G V +/- PTN 1. Saudi-Arabië 8 6 1 1 10-5 19 2. Japan 8 6 0 2 9-3 18 3. Australië 8 4 3 1 15-6 15 4. Oman 8 2 2 4 8-10 8 5. China 8 1 2 5 8-16 5 6. Vietnam 8 1 0 7 7-17 3

Mathew Ryan dreigt met Australië naast het WK te grijpen.

Oceanië (OFC)

In Oceanië moeten ze knokken voor slechts 1 barrageplaats, waarbij ze tegen de nummer 4 van Noord- en Midden-Amerika moeten bikkelen om op het WK te geraken. De Oceanische voorronde wordt in een toernooivorm gespeeld, waarvan alle matchen in Qatar worden afgewerkt. Topfavoriet Nieuw-Zeeland, Tahiti en de Salomonseilanden wisten zich al te plaatsen voor de halve finales. De laatste plaats wordt verdeeld tussen Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea. De finale is woensdag, in het Grand Hamadstadion in Doha.

Newcastle-aanvaller Chris Wood is de bekendste speler van Nieuw-Zeeland.

Hebben zich al geplaatst voor het WK in Qatar