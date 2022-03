Japan heeft er een nieuwe voetbalheld bij: die luistert naar de naam Kaoru Mitoma, de winger van Union. Mitoma beleefde een sprookje in de WK-kwalificatiematch bij rechtstreeks concurrent Australië: hij viel in de 84e minuut in en scoorde in de 89e en 94e minuut, goed voor een 0-2-zege én een ticket voor de Wereldbeker. Door de zege van Japan is Saudi-Arabië ook zeker van de eindronde eind 2022.