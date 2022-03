Na 15 jaar wisselt Johan Devoghel de staf van Aalst in voor een bestuursfunctie

Johan Devoghel (40) zal bij de Oost-Vlamingen in totaal negen jaar T1 en zes jaar T2 zijn geweest.

"Toen de club drie seizoenen terug Johan een contract van onbepaalde duur aanbood, was toen al het plan dat Johan ooit zou evolueren naar een andere functie binnen de club. Echter was toen totaal nog niet duidelijk wanneer. Na rijp beraad hebben Johan en de aandeelhouders besloten dat het moment nu is aangebroken", stelt Aalst.

Devoghel leidde Aalst dit seizoen naar een derde bekerfinale in vier jaar tijd, waarin Gent te sterk was, en een plaats in de Champions Final Four. Aalst speelt zaterdag op het terrein van Maaseik.