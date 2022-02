Wat een ommekeer: Menen speelt volgend seizoen nu toch gewoon op topniveau

Toen Menen eind januari aankondigde dat de toekomst er niet rooskleurig uitzag, leek het einde van de cub op topniveau in de maak.





Maar niets is minder waar. Want: "De sympathie voor onze situatie vanuit vele hoeken heeft heel wat in beweging gezet. Decospan Menen is sinds de eeuwwisseling een vaste waarde op het hoogste niveau en bijna de hele

volleybalwereld wilde dat ook graag zo houden", meldt Menen.

Nieuwe krachten hebben hun hulp aangeboden en achter de schermen is de voorbije dagen en weken volop gesproken over alternatieve scenario’s.

Mét resultaat: "Deze week is een verder verblijf in Liga A als uiteindelijk scenario uit de bus gekomen. Toen dat nieuws gisterenavond na de 0-3-overwinning in Aalst aan de spelers werd meegedeeld, veranderde de noodkreet van eind januari in een vreugdekreet."

Is alles opgelost? Neen, zo blijkt. "De komende maanden wordt het hard werken, maar dat zal voor de andere Liga-ploegen niet anders zijn. De nieuwe krachten moeten worden ingewerkt, de organisatie moet op punt gesteld en voor de sponsorcontacten wordt een versnelling hoger geschakeld."

"Het belangrijkste is dat er voor de spelersgroep nu zekerheid is over het voortbestaan van hun werkgever. Gezien de uitzonderlijke prestaties van de afgelopen weken bouwt de club vanzelfsprekend graag met zoveel mogelijk onder hen voort aan het vervolg van het Meense volleybalverhaal."

Dat er sinds enkele weken opnieuw supporters naar het volleybal mogen gaan kijken - en dat zijn er wel wat in Menen - draagt bij aan de positieve ommekeer.

Meer: Menen toont zich ambitieus. "Eén van de voorwaarden voor een verlengd verblijf op het hoogste niveau was te kunnen blijven meespelen voor de prijzen. Dat lukt op dit moment zeer aardig..."