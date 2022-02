Menen dreigt te verdwijnen, maar spelers gaan er nog vol voor: "Willen naar de titelfinale"

Bij volleybalclub Menen was het eind vorige maand flink slikken: na meer dan 20 jaar verdwijnt de club volgend seizoen wellicht uit de hoogste klasse. Dat nieuws is ook bij de spelers en staf hard aangekomen, maar ze hebben de knop snel omgedraaid. Sportief gaat het goed, want Menen doet volop mee voor de play-offs. En het bestuur blijkt nog te werken aan een oplossing. Sporza trok naar Menen om er de training met coach Frank Depestele te volgen.

"Het was wel schrikken toen het bestuur het nieuws bekendmaakte", bekent Frank Depestele. "Maar we hebben snel de koppen bij elkaar gestoken. De betalingen blijven dit jaar gewoon doorgaan en dus is deze enthousiaste groep er gewoon voor gegaan."



"We weten dat het bestuur nog naar een oplossing zoekt, maar we kennen er het fijne niet van. Hopelijk maken ze de juiste beslissing."



"Vooral de eerste week was het hard", pikt Jelle Sinnesael, boegbeeld en aanvoerder van Menen, in. "Veel spelers waren aangedaan. Maar we hebben erover gesproken en de knop omgedraaid. We spelen ook voor een eventuele transfer mocht de club inderdaad niet in de hoogste afdeling te blijven." "Het doet wel pijn aan mijn volleybalhart. Het gaat ook niet alleen om Menen. Veel clubs hebben het financieel moeilijk en dat komt niet alleen door corona."

"Zouden wel eens spannendste play-offs in jaren kunnen worden"

De solidariteit in de relatief kleine volleybalwereld is groot. "We krijgen als Menen veel steun van andere ploegen", zegt Frank Depestele. "Het zou gewoon slecht zijn voor het Belgische volleybal mocht Menen verdwijnen."



Intussen blijf de "hel van Menen" wel branden. De supporters staan nog vol achter de ploeg. "Dat hebben we gemerkt in de topper thuis tegen Roeselare. Dat zal ook de rest van het seizoen nog zo zijn", meent Jelle Sinnesael.



Menen staat er ook goed voor in de competitie. Coach Frank Depestele wil nog niet te ver vooruit kijken. "Een blessure of andere tegenslag kan snel roet in het eten gooien. Maar het zouden wel eens de spannendste play-offs in jaren kunnen worden", denkt Depestele.



Ik zie Roeselare sowieso de titelfinale halen, maar voor die 2e plaats gaan wij mee knokken. Een West-Vlaamse titelfinale, stel je voor. Jelle Sinnesael

Sinnesael legt de druk bij Roeselare. "Ik zie hen sowieso de titelfinale halen, maar voor die 2e plaats gaan wij mee knokken. Een West-Vlaamse titelfinale, stel je voor." Als de club verdwijnt, is dat ook het einde voor Sinnesael. "Een andere ploeg zit er voor mij niet meer in. Na een carrière van 14 à 15 jaar wil ik hier liefst afsluiten met een feestje. Waarom niet met een titelfinale?" Depestele wacht eerst nog af wat er met de club zal gebeuren. "Ik wil sowieso bij een ploeg met ambitie werken. Dat is in België niet evident. Ik heb mezelf ook in het buitenland op de markt geplaatst. Het is sowieso niet 100 procent zeker dat ik blijf."