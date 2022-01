Volleybalclub Menen trekt zich na 20 jaar terug uit de hoogste divisie

Menen is al sinds 2000 een gevestigde waarde in de hoogste klasse van het volleybal. Onder het bewind van coach Frank Depestele staat de West-Vlaamse club momenteel 5e.



Maar volgend jaar komt dus een einde aan het Menense hoofdstuk in de EuroMillions Volleybal League.



De club wijst met een beschuldigende vinger naar de coronapandemie. "Menen staat bekend als een familieclub met een ijzersterke thuisreputatie. Net dat DNA wordt nagenoeg volledig tenietgedaan door corona en de bijhorende beperkingen."

"Supporteren vlak naast het veld, aanschuiven bij vip-diners of events, nakaarten in de bar na de wedstrijd… Het mocht of kon al twee jaar nauwelijks of niet. Dat heeft onvermijdelijk een impact op de motivatie, het clubgevoel en – uiteraard – de inkomsten", meldt volleybalclub Menen.