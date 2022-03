Hendrik Tuerlinckx verlaat België (even) voor avontuur in Qatar: "Niet elk jaar zo'n kans"

"Maandagochtend werd ik gebeld, dinsdagochtend zat ik op het vliegtuig"

Begin deze week communiceerde Haasrode-Leuven - dat maar net naast de Final Four in België greep - een opvallend bericht. Sterkhouder Hendrik Tuerlinckx zal het seizoen niet uitdoen bij de Leuvenaars. In plaats daarvan trekt hij voor een maand naar Qatar, waar hij met Al Ahli zal deelnemen aan de Final Four van de volleybalcompetitie in de oliestaat.



"De bal is beginnen te rollen door de sportieve situatie van Leuven", vertelt Tuerlinckx vanuit Qatar aan Sporza. "Omdat Gent de beker heeft gewonnen, is het Europese ticket van de play-downs (de Challenge Final Four, red.) weg. Dat wil zeggen dat er sportief voor ons niets meer te winnen viel. Na de teleurstelling van de play-offs niet te halen kwam dit opeens in beeld."



"Het is natuurlijk wel hectisch geweest", zegt Tuerlinckx, die 5 weken in Qatar zal blijven. "Het eerste telefoontje met Qatar was maandagochtend en dinsdagochtend zat ik al op het vliegtuig. Ik ben nu ook nog maar één dag aan het meetrainen met Al Ahli, dus het is nog afwachten hoe ik me zal aanpassen in de ploeg. Maar het is zeker een speciale ervaring."