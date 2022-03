Laura Heyrman wint nu ook met haar Turkse club prestigieuze CEV Cup

Heyrman had vorige week in Turkije al een belangrijke stap gezet naar eindwinst met een 3-1-overwinning en loste haar greep op de trofee niet meer in de terugwedstrijd in Stuttgart.

Eczacibasi won de eerste twee sets met 18-25 en 21-25. Stuttgart stelde het Turkse feestje nog even uit door de derde set met 25-18 te winnen, maar in een spannende vierde set werd het 24-26 voor de bezoekers.



Voor Laura Heyrman is het de tweede eindzege op rij in de prestigieuze CEV Cup, de tweede belangrijkste Europese beker. De Yellow Tiger vierde vorig jaar ook al met de Italiaanse club Monza, waar ze samenspeelde met Lise Van Hecke.



Eczacıbası, een club uit Istanbul genoemd naar de rijke hoofdsponsor, is al een paar jaar een van de toonaangevende clubs in het Europese volleybal. In 2015 won het de Champions League, in 2017 eindigde het 3e.

Bij de mannen ging de CEV Challenge Cup naar Narbonne. De Fransen versloegen in de return van de finale Ankara met 3-1, na een 3-0-nederlaag in Turkije. Narbonne haalde het nadien in een thriller in de beslissende golden set.