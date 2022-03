Play-offs volleybal: Aalst naar halve finales na thriller tegen Haasrode-Leuven

Roeselare, Maaseik en Menen waren na twee wedstrijden al zeker van een ticket voor de halve finales, maar Aalst en Haasrode-Leuven moesten herkansen.

De nummers 4 en 5 van de reguliere competitie moesten na twee spannende vijfsetters nog een derde wedstrijd spelen om te bepalen wie de volgende ronde haalde.

Aalst had deze week nog een kans laten liggen tegen Leuven en wilde niet dezelfde fout maken. De thuisploeg won vlot de eerste twee sets met 25-18 en 25-17. Maar Haasrode-Leuven weigerde te plooien en sleepte zowaar nog een beslissende 5e set uit de brand.

Daarin kwamen de bezoekers tot op 2 punten van de halve finales (13-9), maar Aalst sloeg terug en haalde het met 15-13.

Roeselare had woensdag minder problemen om zich te plaatsen voor de halve finales van de play-offs. Borgworm kon over 2 duels geen enkele set winnen.

Maaseik had het opnieuw niet onder de markt tegen bekerwinnaar Gent, maar zo spannend als in de heenmatch werd het deze keer niet.

Menen had tegen Achel het zwaarste werk dan weer gedaan in de heenmatch afgelopen weekend. In West-Vlaanderen was het verzet van de Limburgers een stuk minder imposant.