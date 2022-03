Van je vrienden moet je het hebben: LeBron James vermorzelt Kevin Love met monsterdunk

Ook op zijn 37e blijft de onvermoeibare LeBron James nog dagelijks de spotlights opeisen in de NBA. De sterspeler van de LA Lakers heeft afgelopen nacht in "zijn" Cleveland uitgepakt met een verwoestende dunk over vriend en ex-ploegmaat Kevin Love.

38 punten, 11 rebounds en 12 assists: LeBron James was vannacht heer en meester in Cleveland. Met zijn triple-double dirigeerde hij de Lakers naar de overwinning op het veld van de Cavs: 120-131.



Het hoogtepunt van de wedstrijd was een monsterdunk van James in het 2e quarter, waarbij hij over Kevin Love sprong en de bal van hoog boven de ring snoeihard door het net ramde.



Een "poster dunk" over je goeie vriend: Kevin Love zag er de humor wel van in. Tijdens de rust probeerde hij revanche te nemen in een vriendschappelijk worstelpartijtje met James.

"Het is jammer dat mijn dunk uitgerekend over Kevin was", reageerde LeBron James na de wedstrijd. "Toen ik naar de ring ging en hem zag staan, dacht ik: "Neen, niet Kevin, ga uit de weg man!" Ik tel deze niet mee bij mijn "poster dunks", want Kevin is mijn maatje."

De 10 hoogtepunten uit de NBA vannacht:

Alle uitslagen van maandagnacht:

Charlotte - New Orleans 106-103

Cleveland - LA Lakers 120-131

Detroit - Portland 115-119





Philadelphia - Miami 113-106

Brooklyn - Utah 114-106

Chicago - Toronto 113-99





Houston - Washington 115-97

Oklahoma City - Boston 123-132

Dallas - Minnesota 110-108