BEKIJK: Westbrook dwingt overtime af met driepunter in slotseconde, LeBron maakt Lakers-feestje compleet

"Dit was een belangrijke overwinning voor ons. Eentje waar we 53 minuten voor moesten vechten", zuchtte LeBron James na een intense wedstrijd in Canada.

Met nog 10 seconden op de klok en een 113-116-achterstand op het bord, kreeg Russell Westbrook de bal in handen. De guard van de Lakers toonde als vanouds zijn klasse en deed de Lakers overtime cadeau tegen Toronto.

Een harde klap om te verwerken voor Toronto, de nummer 7 in het oosten. LeBron James rook bloed en sleepte zijn team naar de overwinning met in totaal 36 punten. Eindstand 128-123 én een einde aan - alweer - een slechte reeks van de Lakers. Het was de eerste overwinning in de afgelopen 12 (!) uitwedstrijden.