Kevin Durant heerst in stadsderby, Dallas vergalt feestje van Garnett in Boston

Opvallende toeschouwer in Brooklyn: Kyrie Irving. De spelverdeler van de Nets is niet gevaccineerd en mag volgens de regelgeving in de staat New York nog steeds niet spelen in thuiswedstrijden. Maar de regels werden onlangs wel versoepeld, waardoor Irving als toeschouwer wel aanwezig mag zijn in de zaal. Hij keek langs de lijn toe hoe zijn team de zege pakte. Kijken mag, spelen niet dus. Toch een bizarre situatie.

Mavericks vergallen het avondje van Kevin Garnett

In Boston moest het een feestavond worden voor Kevin Garnett. Het shirtnummer 5 van de voormalige Celtics-speler werd officieel uit roulatie genomen en in de nok van het stadion gehesen, maar de 92-95-zege van Dallas voor de neus van Garnett was wel een kleine smet op de avond.



Boston-speler Jaylen Brown zorgde wel voor de actie van de avond met een monsterdunk vlak voor Garnett. Het laatste woord was evenwel voor bezoeker Spencer Dinwiddie, die 9 seconden voor het einde de beslissende driepunter binnen knalde.



Voor Dallas was het de 7e overwinning in zijn laatste 8 wedstrijden. De Mavericks maakten ook een einde aan het reeksje van Boston, dat 5 matchen op rij gewonnen had.