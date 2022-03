VIDEO: Kyrie Irving zorgt voor Magic in Orlando met 60 punten

Bij Kyrie Irving is het de voorbije maanden vooral over zijn vaccinatiestatus gegaan - Irving is niet gevaccineerd en mag enkel in uitwedstrijden spelen - maar afgelopen nacht werden die perikelen naar de achtergrond verwezen met een briljante sportieve prestatie in Orlando.



Bij de rust had Irving al 41 punten achter zijn naam, evenveel als de legendarische Wilt Chamberlain in de wedstrijd waarin hij 100 punten maakte. Zover kwam het niet bij Irving, die 8 minuten voor het einde van de match naar de kant ging met 60 punten. Brooklyn won de wedstrijd met 108-150.



Ploegmaat Kevin Durant, zelf goed voor 19 punten, was vol lof. "Een dag na de ongelooflijke match van Karl-Anthony Towns doet Kyrie dit. Het is een opwindende tijd in de NBA. Er gebeuren elke avond geweldige dingen en dit was zeker een van de strafste prestaties", aldus Durant.