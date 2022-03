Recordavond in NBA: LeBron James ontbindt weer zijn duivels, unicum voor coach Popovich

LeBron James en zijn LA Lakers namen het vannacht op tegen de Washington Wizards. Voor de tweede keer in minder dan een week tijd rondde James de kaap van de 50 punten. Vorige zaterdag maakte hij er 56 tegen Golden State, tegen de Wizards waren het er vannacht precies 50.



Dankzij de nieuwe glansprestatie van James wonnen de Lakers met 122-109. Op zijn 37e is LeBron James nu de oudste speler in de NBA-geschiedenis die in een seizoen meer dan één keer 50 punten maakt.



"Hij is gewoon heel goed in basketbal", opende Lakers-coach Frank Vogel met een understatement. "Het was een ongelooflijke, fantastische prestatie. Als hij in dat ritme zit, moet je hem gewoon zo lang mogelijk laten spelen en ervoor zorgen dat hij nog genoeg in de tank heeft om het af te maken in de slotfase."

Ook Gregg Popovich gaat de geschiedenisboeken in

Dankzij een zege tegen Utah is Gregg Popovich van San Antonio vannacht de coach met de meeste overwinningen in de NBA-geschiedenis geworden. De Spurs klopten Utah met 104-102.



Popovich had eerder deze week al het record van Don Nelson geëvenaard, met 1.336 overwinningen in het reguliere seizoen is hij nu alleen recordhouder. Het was voor de 73-jarige Popovich zijne 2.030e match in zijn 26e seizoen voor de Spurs, de enige ploeg waar hij in zijn NBA-carrière coach was.



Typerend voor de immer bescheiden Popovich was dat het record niet met toeters en bellen gevierd werd. Toch wordt hij beschouwd als een van de beste coaches aller tijden. Hij loodste San Antonio tijdens zijn carrière naar 5 NBA-titels.

Dit is het werk van veel mensen, niet alleen mijn record. Basketbal is een ploegsport. Gregg Popovich

"Dit is het werk van veel mensen, niet alleen mijn record. Basketbal is een ploegsport en ik heb in mijn carrière het geluk gehad om met veel geweldige spelers en coaches te mogen werken", sprak Popovich, die nu beter doet dan Don Nelson.



"Het ironische is dat hij me in 1992 een job gaf toen ik werkloos was. Om nu in één adem met hem genoemd te worden, is ongemakkelijk en verdien ik eigenlijk niet, want hij heeft er destijds voor gezorgd dat ik mijn familie kon redden door mij in dienst te nemen."



NBA-baas Adam Silver was vol lof voor Popovich. "Zijn succes met San Antonio is ongeëvenaard in de NBA en het is treffend dat hij nu de coach is met de meeste overwinningen. Zijn leiderschap en tomeloze toewijding aan de sport hebben generaties van spelers en coaches geïnspireerd", aldus Silver.

Alle uitslagen van vrijdagnacht:

Miami - Cleveland 117 - 105

LA Lakers - Washington 122 - 109

San Antonio - Utah 104 - 102

Atlanta - LA Clippers 112 - 106

Boston - Detroit 114 - 103





Phoenix - Toronto 112 - 117

Houston - Dallas 100 - 113

Memphis - New York 118 - 114

New Orleans - Charlotte 120 - 142

Orlando - Minnesota 118 - 110