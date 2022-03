De meeste zeges in de NBA en door iedereen geliefd: wat maakt Gregg Popovich zo bijzonder?

Dat Gregg Popovich ooit de coach met de meeste zeges zou worden in de NBA had niemand verwacht toen hij in 1996 de touwtjes in handen nam bij San Antonio. Destijds was er zelfs hier en daar wat hoongelach, toen Popovich - op dat moment general manager bij de Spurs - zichzelf aanstelde als coach.



Bijna 3 decennia later heeft Popovich iedereen lik op stuk gegeven, al die tijd bij zijn geliefde San Antonio. Onder Popovich wonnen de Spurs 5 titels, enkel Phil Jackson (11) en Red Auerbach (9) doen beter. Kenners beschouwen hem als de beste coach in de huidige NBA, een van de besten ooit ook.



Naast zijn voor de hand liggende kwaliteiten als coach valt op dat iedereen altijd vol lof is over de mens Popovich, een innemende persoonlijkheid. De jonge Belgische coach Joerik Michiels, de bezieler van Elite Athletes, mocht dat enkele jaren geleden persoonlijk ervaren.

In een restaurant vol NBA-personeel vroeg Gregg Popovich tot eenieders verbazing of hij aan onze tafel mocht komen zitten. Joerik Michiels

"Samen met mijn collega Olivier was ik in 2018 uitgenodigd op het Basketball Without Borders Camp van de NBA, waar de grootste Europese talenten van het moment samenkwamen. Gregg Popovich was daar aanwezig als head coach", vertelt Michiels aan Sporza.



"Wij waren eigenlijk de enige twee mensen die niks met de NBA te maken hadden. Er liepen daar wel 100 crewleden van de NBA rond. Toch kwam Popovich na een van onze trainingen op ons af om te vertellen dat hij heel erg onder de indruk was van ons en dat hij veel dingen gezien had die hij nog nooit eerder zag."



"De volgende avond, in een restaurant vol NBA-personeel, vroeg hij tot eenieders verbazing of hij aan onze tafel mocht komen zitten om te eten. Hij vertelde dat hij graag eens over andere zaken wilde praten. Het was een supertoffe en enorm leerrijke avond voor ons."

Joerik Michiels (r) met NBA-coach Gregg Popovich (m).

Gevoel voor humor als vereiste bij rekrutering van spelers

Dat Popovich zich niet te goed voelde om bij enkele jonge Belgen aan te schuiven, typeert zijn persoonlijkheid. Joerik Michiels vroeg hem op de man af waarom hij zoveel respect geniet. "Omdat hij iedereen gelijk behandelt, van superster over rookie tot de persoon die de vloer dweilt. Dat was zijn antwoord", herinnert Michiels zich.



Meer nog dan zijn basketbalvisie deelde Popovich zijn levensvisie. "Hij vertelde ons om nooit te vergeten dat basketbal maar een spelletje is, hoe belangrijk wij het ook vinden. Een vuilnisman heeft een veel grotere impact op de maatschappij dan wij die bezig zijn met een spelletje te coachen."



"Je voelde aan alles dat hij heel oprecht is. Enorm down to earth ook. Hij nam echt zijn tijd om met ons te praten en was oprecht geïnteresseerd."

Popovich vertelde ons om nooit te vergeten dat basketbal maar een spelletje is, hoe belangrijk wij het ook vinden. Joerik Michiels

Legendarisch is ook Popovich' gevoel voor humor. "Humor is zelfs een kwaliteit waarop hij spelers selecteert, vertelde hij ons. Wie geen gevoel voor humor heeft, past niet in zijn team. Daar hecht hij superveel belang aan", weet Joerik Michiels.



"Hij lost heel veel op met humor. Zelf deden we tijdens dat kamp een test waarbij spelers 7 minuten lang een bepaalde houding moesten aannemen. Veel spelers gaven op. De volgende dag deed Popovich himself mee. Hij deed dat op zo'n grappige manier dat de andere spelers het nu wel volhielden, net als hijzelf trouwens. De manier waarop hij dat oploste, was echt enorm knap."



"Ik heb als coach echt van hem geleerd hoe belangrijk het is om een relatie op te bouwen met je spelers, door middel van fysiek contact. Een arm over de schouder, high-fives, een duwtje. Fysiek contact schept een band. De manier waarop hij dat doet - niet alleen top zijn op tactisch vlak maar ook in de relatie met zijn spelers - heeft mij en heel veel coaches echt beïnvloed."

Rik Samaey: "Hij zorgde altijd voor veel balans in zijn team"

Het basketbal van Gregg Popovich wordt gekenmerkt door een snelle "ball movement" en echt teamspel , zonder grote ego's. Het zijn onder meer die ingrediënten die ervoor gezorgd hebben dat Rik Samaey, tienvoudig Speler van het Jaar in België, zijn liefde voor de Spurs niet onder stoelen of banken steekt.



"Popovich is begonnen bij de Spurs en heeft er een echte "franchise" van gemaakt, met een kenmerkende speelstijl en manier van coachen", weet Rik Samaey, die Popovich ook ziet als een van de pioniers van het "load management": spelers af en toe een wedstrijd laten rusten.



"Dat was in de periode van Michael Jordan ongezien. Maar Popovich hield wel eens spelers aan de kant als ze 2 dagen op rij moesten spelen. Daar stond niet iedereen achter, maar nu doet vrijwel iedereen het."

Voor mij hoort Gregg Popovich zeker thuis in de top 5 aller tijden. Rik Samaey