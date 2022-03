Patrick Lefevere over rol in vrouwenploeg: "Ik zal me niet moeien"

"Waarom nu wel? Waarom nu niet?", lacht Patrick Lefevere bij de voorstelling van AG Insurance NXTG, de uitgebouwde vrouwenploeg waar hij mee zijn schouders onder zet. "Ik heb mijn tijd genomen en ik heb in stilte hard gewerkt."

"Of dit dan het vrouwelijke Quick Step is? Dit is de ploeg van AG Insurance. Ik heb geprobeerd om het budget bijeen te krijgen."

"Ik zal niet zeggen dat mijn rol daar stopt, maar als je denkt dat je me dagelijks zal zien bij de vrouwenkoersen of dat ik me zal moeien: neen. Ik heb het volste vertrouwen in deze mensen. Ik vond het ook belangrijk dat Jolien D'hoore aanwezig was."

Het team wil jonge meisjes kneden en beter begeleiden richting de profs. "We doen het omgekeerde van wat nu gebeurt. De dames die nu de wet bepalen, zijn niet meer zo jong. Als de top niet breed genoeg is, dan moet je beginnen bij de jeugd en dat zie ik niet."

Beginnen bij de jeugd, die dan wel moet doorgroeien tot de WorldTour. Al hoopt Lefevere dan wel dat de UCI het aantal licenties uitbouwt en ook meer ploegen toelaat in een koers.

"Ik zal tevreden zijn als we een WorldTour-licentie halen. Dan kun je op een gelijk niveau vechten. En er is genoeg kennis in deze ploeg. Ik zal hen zeker niet bevelen wat ze moeten doen", zegt hij nog over zijn "supervisierol".