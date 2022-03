Patrick Lefevere stapt in vrouwenploeg, AG Insurance is hoofdsponsor

Het voornemen van Patrick Lefevere om de stap naar het vrouwenwielrennen te maken, is vandaag geconcretiseerd. AG Insurance wordt aan boord gehaald als geldschieter bij het al bestaande NXTG-team. Jolien D'hoore is ploegleidster. "Het doel is om in 2023 een WorldTour-licentie te verkrijgen."

Dat Patrick Lefevere de sprong naar het vrouwenwielrennen zou zetten, was al enkele maanden geweten. In een interview met Cyclingtips had Lefevere in december verklaard dat hij niet weigerachtig stond tegenover een intrede, maar zijn visie was wel klaar en duidelijk. "Ik wil bij de junioren beginnen en jongeren een klimaat geven om zich te ontwikkelen", zei Lefevere eind vorig jaar. Lefevere stapte in bij NXTG Racing, een jongerenploeg onder Nederlandse vlag waar Jolien D'hoore dit seizoen na haar afscheid als profrenster aan de slag ging als ploegleidster. Die samenwerking krijgt al snel een volgende dimensie. Met AG Insurance is er een geldbron gevonden voor het langetermijnproject. Het partnership gaat meteen in en loopt tot 2025.

"Duurzaam progressiepad voor getalenteerde rensters"

De bestaande NXTG-formule is een project van oprichter Natascha den Ouden, partner van ex-renner Servais Knaven. Met AG Insurance, al 25 jaar partner van de nationale wielerfederatie, komt er nu een forse injectie. "Onze filosofie is om te werken aan de ontwikkeling van de NeXT-generatie, de fundamenten, van het vrouwenwielrennen", klinkt het. Patrick Lefevere, de patron van Quick Step-Alpha Vinyl, deelt die visie om "een succesvolle en duurzame sport te creëren". "We waren op zoek naar een vrouwenteam om vanaf de basis te beginnen en echte fundamenten te bouwen", zegt de CEO over de samenwerking. "Het project van Natascha past perfect." "We hebben een staat van dienst gekregen in het werken met jonge renners." "We zullen dezelfde filosofie toepassen met dit team waardoor jonge en getalenteerde rensters een duidelijk en duurzaam progressiepad krijgen in de geest, de cultuur en de filosofie die de dagelijkste activiteiten van The Wolfpack bepalen."

WorldTour in 2023?