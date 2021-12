Patrick Lefevere zet via opleidingsploeg eerste stapjes in het vrouwenwielrennen

Lefevere lag meermaals onder vuur voor kritische uitspraken over de wielersport bij de vrouwen, maar legt in een gesprek met Cyclingtips zijn plannen uit.

Dat is ook het doel van het team. "We willen rensters een professionele opleidingsomgeving aanbieden met een hoogkwalitatief wedstrijdprogramma om zo de moeilijke stap van junior-dame naar eliterenster te overbruggen", klinkt het in een persbericht.

NXTG Racing is een jongerenploeg onder Nederlandse vlag en had dit jaar onder meer Shari Bossuyt en Charlotte Kool (Ned) onder contract. Beide talenten promoveren volgend jaar naar de WorldTour.

"Ik pak het andersom aan: ik wil bij de jongeren beginnen"

Bij de mannen was dat alleszins een geslaagde aanpak. Fabian Cancellara en Filippo Pozzato in een verder verleden, Julian Alaphilippe en Enric Mas enkele jaren geleden: allemaal hebben ze de kneepjes van het vak geleerd in de jongerenteams van Lefevere.

"We moeten het juiste moment vinden om in te stappen"

Een nieuwe sponsor is er voor 2022 niet, maar met Experza wordt komend seizoen overbrugd. "Dat geeft me een jaar om rond te kijken. We praten met onze huidige partners over wat ze kunnen doen en of ze willen investeren."

"Met Quick Step-Alpha Vinyl koesteren we de ambitie om er zo snel mogelijk in te stappen en om vanuit de fundamenten te groeien in vrouwenwielrennen. We begrijpen het belang van deze sport."

"Op lange termijn willen we net zoals bij de mannen ook in deze koersen een winnend team zijn", zegt Lefevere, die met zijn sponsors contracten voor meerdere jaren heeft afgesloten.

"Ik heb lang nagedacht over de piste om mezelf in te kopen in een bestaand team, maar dat voelde niet goed. Daarom doen we het in de omgekeerde richting."

"Ik bekijk dit niet op korte termijn. We hebben langdurige overeenkomsten met onze partners. We moeten nu het juiste moment kiezen om in te stappen en we moeten aan het budget denken."

"Onze sponsors zijn vragende partij, maar ze hebben lange tijd gedacht dat het een deel was van ons bestaande budget. Dat klopt niet."

"We kunnen niet inbinden op de kwaliteit van onze mannenploeg en hebben dus extra geld nodig voor de vrouwen. Ik heb tijd nodig om die centen te vinden."