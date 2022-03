Ine Beyen: ""Godfather" Lefevere zal zeker deuren openen voor vrouwenwielrennen"

"Waarom nu wel? Waarom nu niet?", lachte Patrick Lefevere bij de voorstelling van AG Insurance NXTG, de uitgebouwde vrouwenploeg waar hij mee zijn schouders onder zet.

En die mening deelt Ine Beyen met de manager van Quick Step-Alpha Vinyl. "Lefevere is een goede businessman en weet dat de tijd rijp was om voet aan wal te zetten", zegt ze. "Het vrouwenwielrennen is hot."

"Het was nu het moment om het te doen. Hij heeft lang genoeg gewacht, tot het bijna urgent werd. En nu is het dus groot nieuws. Iedereen kraait ernaar en dat heeft het vrouwenwielrennen nodig."

Maar niet alleen voor de aandacht is de investering van Lefevere belangrijk. "Hij is zowat de "Godfather" van het wielrennen. Hij zal ongetwijfeld deuren openen voor het vrouwenwielrennen en daar kunnen we alleen maar blij om zijn."