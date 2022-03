Rennersvakbond verontwaardigd over chaos in vrouwenkoers: "Prijzen (seksspeeltjes) maken het nog surreëler"

Chaos troef vandaag in de Bloeizone Fryslan Tour, een Nederlandse rittenkoers voor vrouwen.



Tijdens de tijdrit werden de rensters op het parcours met allerhande spookrijders geconfronteerd: van auto's tot studenten op een fiets. Een bestuurder van een bestelwagen keerde zelfs net voor de neus van een renster.



Ook de prijzenpot was op z'n zachtst uitgedrukt opvallend: winnares Ellen van Dijk kreeg een pakketje met seksspeeltjes van EasyToys, hoofdsponsor van de wedstrijd.



"We zijn sprakeloos door de incidenten die vandaag gebeurd zijn", meldt de rennersvakbond CPA. "We zijn enorm teleurgesteld in de Bloeizone Fryslan Tour. Gelukkig is er niemand gewond geraakt."

"De tijdrit vond plaats op een parcours dat open was voor verkeer. De prijzen die na de wedstrijd uitgereikt werden, maakten de dag nog surreëler."