Erotische webshop laat weer van zich horen en geeft giftbox met seksspeeltjes aan winnares Nederlandse vrouwenkoers

De etappekoers in het noorden van Nederland werd dit jaar omgedoopt tot de EasyToys Bloeizone Fryslan Tour . De erotische webshop koppelt zijn naam aan de koers met een nobel doel: "Met alle generaties in de noordelijke provincies van Nederland het gesprek aangaan en hen tips en tools geven om te komen tot een gezond seksleven."

Hun eerste keer? Bijlange niet!

Het is niet de eerste keer dat EasyToys zich in de sportwereld begeeft. In 2020 ging het bedrijf al in zee met FC Emmen, een club uit de Nederlandse eerste divisie. EasyToys was meteen zichtbaar, want de naam prijkte als hoofdsponsor op de shirts van de spelers.



Aanvankelijk waren de meningen verdeeld. FC Emmen zat in vieze papieren en bengelde onderaan in de stand van de Eredivisie. Voor de deal met EasyToys kreeg de club heel wat kritiek te verwerken. De Nederlandse voetbalbond wilde zelfs niet dat de naam op de shirts verscheen.

FC Emmen zakte dat jaar naar de eerste divisie, maar de samenwerking met EasyToys bleef overeind. Het gaat hen intussen al iets meer voor de wind. De club staat bovenaan in de eerste divisie en de deal met de webshop werd verlengd.

FC Emmen: "We hadden geen makkelijke start, niet iedereen keurde onze relatie goed. Maar echte liefde overwint alles, en zo ook onze relatie."