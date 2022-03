Belgisch kampioene Hélène Hesters is perfecte voorbeeld: "Zij Aan Zij-project veranderde mijn leven"

We herinneren ons allemaal de glansprestatie van Lotte Kopecky in de Strade Bianche in Siena, waar ze de winst kon binnenrijven in een spannend slot met de Nederlandse Annemiek van Vleuten. Daardoor is vrouwenwielrennen in België nog nooit zo hot geweest als vandaag.



Steeds meer koersen worden op de Vlaamse televisie uitgezonden, Sporza draagt daar zijn steentje aan bij. Meer organisaties organiseren naast een mannenkoers ook een vrouweneditie, waardoor het meer aan belang wint bij het grote publiek.



Cycling Vlaanderen, de Vlaamse wielerfederatie, wil van deze positieve trend deels de vruchten plukken en er ook aan meewerken.

De kloof met het buitenland is nog steeds zeer groot en ze willen die verkleinen. Want hoe meer vrouwen er "in de vijver zitten", hoe meer talent er naar boven zal drijven.

Cycling Vlaanderen is daarom 3 jaar geleden gestart met het Zij aan Zij-project. Zo slaagde het erin om in 3 jaar tijd het aantal meisjes in de wegcompetitie te verhogen van 150 naar 490.

In 2022 blijft Cycling Vlaanderen zeer ambitieus en mikt op een nog beter resultaat.

