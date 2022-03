Parijs-Nice is plots een broeihaard van ziektegevallen: renners vallen als vliegen

Matteo Trentin is de vreemde eend in de bijt. De Italiaan kwam maandag stevig ten val, maar onderzoeken sloten een hersenschudding uit. Gisterenavond voelde Trentin zich toch niet goed in zijn vel en de ploeg haalt hem uit koers.

"Na het raadplegen van de teamdokter vanmorgen is besloten dat hij niet van start gaat vandaag. Op die manier proberen we zijn herstel te versnellen met de wedstrijden die nog in het verschiet liggen", klinkt het bij de ploeg.



Bij heel wat andere renners lijkt griep of een ander virus de boosdoener. Yves Lampaert is op de sukkel met sinusitis. Lampaert hoestte al na zijn tijdrit gisteren (zie video hieronder). Zdenek Stybar is het tweede slachtoffer bij Quick Step-Alpha Vinyl.

Neilson Powless kampt met bronchitis en Gino Mäder is ook op de sukkel met zijn luchtwegen.

Bij Israel-Premier Tech is het hek helemaal van de dam. De ploeg was al 3 renners kwijtgespeeld en vandaag blijven James Piccoli, Carl Frederik Hagen en Tom Van Asbroeck ziek in het hotel. Enkel Hugo Houle is nog in koers.

Ook Dylan Groenewegen (val), Nils Politt (sinusitis), Kevin Vermaerke (ziek), Clément Champoussin (griep) en Amaury Capiot (ziek) stappen om uiteenlopende redenen uit de rittenkoers.