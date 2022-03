Renaat Schotte blikt vooruit op Parijs-Nice: "Wout van Aert kan best met de handrem op rijden"

1. Moet Wout van Aert voor het eindklassement gaan?

Ik ben heel benieuwd hoe Van Aert het zal aanpakken. Hij kan die koers winnen, maar ik zou eigenlijk het liefst hebben dat hij niet wint.

Als hij, net zoals vorig jaar in Tirreno-Adriatico, te diep gaat, dan zal hem dat later in het voorjaar misschien parten spelen als het om de knikkers gaat. De analyse na vorig jaar was toch dat hij in de Ronde tekortkwam, omdat hij in Tirreno zoveel gegeven had. Die fout willen ze bij Jumbo-Visma niet opnieuw maken.

Bijzonder is wel dat hij eigenlijk meer kans maakt om deze Parijs-Nice te winnen dan de Tirreno van vorig jaar. Toen moest hij voorbij een Pogacar zien te geraken - hij werd uiteindelijk tweede - en die is er in Frankrijk niet bij.

Het is natuurlijk mogelijk dat hij bonificaties pakt in die eerste sprintersritten en daarna ook nog wat seconden in de tijdrit. Hij zou zomaar met een minuut voorsprong aan de koninginnenrit van zaterdag kunnen beginnen.

De Turini is normaal gezien een klim waarop hij losgegooid wordt: 15 kilometer met een gemiddelde van 7%. Maar als hij een minuut heeft, kan hij die wel verdedigen.

In de Omloop toonde hij ook dat hij al redelijk goed is om het met een understatement te zeggen. Als de kasseikoersen effectief zijn prioriteit hebben, dan kan hij best met de handrem op rijden. Hoe moeilijk dat voor een gulzige renner als Van Aert ook is.