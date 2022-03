Gids voor Parijs-Nice 2022: parcours, favorieten en livestreams

Zo ging het vorig jaar

Roglic begon met bijna een minuut voorsprong aan de slotdag, een eeuwigheid in het secondespel dat Parijs-Nice doorgaans is. Maar door een valpartij en vervolgens ook mechanische pech verloor Roglic voeling met zijn concurrenten.

Het parcours

In de laatste 4 dagen kunnen de klimmers hun hartje ophalen, al krijgen ze enkel op zaterdag een aankomst bergop. De Col de Turini zal ongetwijfeld een sleutelrol spelen in de 80e editie van Parijs-Nice.

De tijdrit op woensdag is zoals gewoonlijk het keerpunt van de rittenkoers. We krijgen van Domérat naar Montluçon een eerste blik op de krachtsverhoudingen en vanaf donderdag snijden we de heuvel- en bergzones aan.

Favorieten

Wout van Aert kiest dit jaar voor het eerst voor Parijs-Nice, terwijl hij vorig jaar nog 2e werd in Tirreno-Adriatico. Van Aert kondigde al aan vooral te werken voor zijn kopman Primoz Roglic, die nog een openstaande rekening heeft met deze koers.

Toch zal Van Aert zich, vooral dan in de eerste dagen, kunnen uitleven in de sprintersritten, eventuele waaierritten en de tijdrit. Wat de sprints betreft krijgt hij voornamelijk concurrentie van Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Sam Bennett.

Voor de tijdrit komt het grootste gevaar uit Zwitserland met Stefan Bissegger en Stefan Küng, uit eigen stal met Primoz Roglic en voor de rest vooral van Brandon McNulty, Rohan Dennis en João Almeida.

McNulty en Almeida worden wellicht ook twee grote uitdagers voor Roglic voor het eindklassement. Maximilian Schachmann probeert als eerste renner sinds Laurent Jalabert voor de 3e keer op een rij Parijs-Nice te winnen, maar hij rijdt in Frankrijk pas zijn eerste wedstrijdkilometers.

Een andere gevaarlijke naam is Nairo Quintana, die sinds het begin van het seizoen in de boter trapt. Ook de tweelingbroers Yates moeten zeker in de gaten gehouden worden. Adam maakte onlangs nog in de indruk in de UAE Tour en maakt deel uit van een sterke Ineos-ploeg, met ook nog Daniel Felipe Martinez.

Andere gevaarlijke klanten voor de eindzege: Aleksandr Vlasov, Ben O'Connor en de Fransen Gaudu, Martin en Latour.