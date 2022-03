Wout van Aert rijdt rond met verband om gehavende knie: "Maar het is niet verontrustend"

Een derde plaats in rit 1, een tweede plaats in rit 2,... Als die reeks zich voortzet, wint Wout van Aert vandaag in Parijs-Nice. Tenzij hij toch te veel last heeft van zijn knie na zijn val?

"Het was toch meer dan wat oppervlakkige schaafwonden. Het was een diepe wonde en ze hebben er werk aan gehad om het te verzorgen", zegt Van Aert bij de start in Vierzon.

"Uiteindelijk heb ik toch gewoon goed kunnen slapen. Het is ook niet verontrustend, anders was ik niet van start gegaan. Met de tijd zal het sowieso genezen, al is het altijd beter om niet te vallen natuurlijk."

De etappe van vandaag lijkt Van Aert op het lijf geschreven, met een lastige finale en een hellende sprint naar de finish. "2 kilometer bergop sprinten, dat doe ik graag. Maar eerst moet ik kijken hoe ik me voel."

"Als ik me toch niet 100% voel, dan zou het kunnen zijn dat ik me op de tijdrit van morgen richt, in de hoop dat ik tegen dan beter hersteld ben."