Oud-wereldkampioen Pedersen verschalkt Van Aert en Philipsen in Parijs-Nice

15:52 15 uur 52.

15:50 15 uur 50. Gehavend komt gele trui Laporte nu binnen. Hij verliest uiteraard geen tijd, omdat de valpartij in de laatste 3 kilometer was. Omdat Van Aert 3e was, behoudt de Fransman wel de leiding.

15:49 15 uur 49. 1. Pedersen 2. Coquard 3. Van Aert 4. Philipsen . 1. Pedersen

2. Coquard

3. Van Aert

4. Philipsen

15:49 15 uur 49 match afgelopen Pedersen wint! Mads Pedersen wint met ruime voorsprong. Indrukwekkend. Van Aert had met een 2e plaats de leiderstrui kunnen overnemen, maar hij wordt nog voorbijgestoken door Coquard. Philipsen strandt in het wiel van de Belgische kampioen.

15:48 15 uur 48. Nog een val in de laatste meters, met Laporte erbij.

15:48 15 uur 48. Teunissen zet aan, met Laporte en Van Aert in zijn wiel. Daarachter zit Philipsen.

15:48 Laatste km. We zitten al in de laatste kilometer en het gaat steeds meer bergop. Van Aert zit in ongeveer 10e positie. Nog altijd geen vuiltje aan de lucht. 15 uur 48.

15:47 15 uur 47. Er zit niet veel lijn in. Ze komen van alle kanten. Verwarrend. José De Cauwer.

15:45 15 uur 45. Van Aert zit gebeiteld in het wiel van Laporte, die op zijn beurt in het wiel van Teunissen bijt. Op papier lijkt het een sprint te worden tussen Van Aert en Philipsen, al kan een Girmay op zo'n finish ook verrassen. Of moeten we ook aan Garcia Cortina of Pedersen denken?

15:44 15 uur 44. Alles is weer samen. We zitten in de laatste dalende stroken richting Dun-le-Palestel. Vanaf de laatste 2 kilometer gaat het bergop.

15:43 15 uur 43. Van Aert wordt als een schaduw gevolgd door Philipsen. José De Cauwer.

15:41 15 uur 41. Het peloton is hongerig en slokt eerst Le Gac en zodra ook Kragh Andersen op. Ook Bahrein en Movistar moeien zich nu met de achtervolging.

15:40 15 uur 40. Le Gac probeert naar Kragh Andersen toe te rijden op een laatste hellend stuk.

15:40 15 uur 40. Nog eens een aanval van Kragh Andersen. Tegen beter weten in. Het is ook een manier van trainen. José De Cauwer.

15:38 15 uur 38. De schifting is gemaakt. Het peloton is nog ongeveer 80 à 90 renners groot. Jumbo-Visma zorgt ervoor dat niemand nog aanvalsplannetjes heeft. Dat wijst erop dat Van Aert zich toch goed genoeg voelt voor de sprint. Of gaan ze voor Laporte?

15:34 15 uur 34. Wat met de leiderstrui straks? Door zijn 2 bonificatieseconden is Primoz Roglic op 9 seconden van ploegmaat Laporte gekomen. Van Aert zou met een 1e of 2e plaats het geel van de Fransman kunnen overnemen, als die zelf niet in de top 3 eindigt.

15:30 15 uur 30. Welke sprinters blijven over? Van Aert heeft fluitend al het klimwerk overleefd, maar met wie moet hij straks rekening houden bij een sprint? Bennett, Jakobsen en Groenewegen liggen er al af. Philipsen lijkt er wel nog bij te zitten, net als Girmay, die ook heel aandachtig vooraan zit.

15:29 15 uur 29. Het is nu Laporte zelf, in zijn gele trui, die de boel controleert. José De Cauwer.

15:27 Sprint. Het is uiteindelijk een wilde Latour die 3 seconden wegscheert van zijn tijd bij de tussensprint. Roglic steekt zijn wiel nog net voor dat van Vansevenant, goed voor 2 seconden. . 15 uur 27. Sprint Het is uiteindelijk een wilde Latour die 3 seconden wegscheert van zijn tijd bij de tussensprint. Roglic steekt zijn wiel nog net voor dat van Vansevenant, goed voor 2 seconden.