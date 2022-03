Wout van Aert baalt na 3e plaats, maar pakt wel de puntentrui: "Gesjareld voor de tijdrit"

Jumbo-Visma nam, zoals de voorgaande dagen, het heft in handen in de finale. "Het verliep eigenlijk zoals ik wou", vertelt Wout van Aert. "Ik zat op een geweldige plaats en dacht dat het in mijn voordeel was dat Pedersen van héél vroeg aanging."

"Maar hij was blijkbaar sterk genoeg om het tot de finish vol te houden en ik was zelf niet sterk genoeg om hem iets meer het vuur aan de schenen te leggen."

Van zijn ingepakte knie had Van Aert niet al te veel last. "Ik voelde mij oké en heb dan ook in het begin van de rit tegen mijn ploegmaats gezegd dat we ervoor moesten gaan. Natuurlijk speelt het altijd een beetje mee, maar het is geen excuus waarom ik niet heb gewonnen."