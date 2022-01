Felice Mazzu over titelkoorts bij Union: "De meeste van mijn spelers kunnen toch niet lezen wat de kranten schrijven"

"Of ik goed geslapen heb? Ik heb niet geslapen!", zegt Felice Mazzu op de persconferentie tussen de topper tegen Club Brugge en de topper tegen Anderlecht in.

Het is duidelijk dat de hoogtijdagen van Union de coach niet onberoerd laten. Toch doet hij er nog altijd alles aan om de druk weg te houden van zijn spelers. "Mijn jongens spreken allemaal vreemde talen, dus ze weten niet wat er in de kranten staat."

"Voor het seizoen was het ondenkbaar dat Union kampioen zou worden. Het is niet onvermijdelijk dat we het nu daar plots wel over zouden hebben. Het is juist wél "vermijdelijk". We praten niet over de titel of Play-off I in de kleedkamer."

"Waar we het wél over hebben is: hoe kunnen we in de volgende match beter zijn dan onze tegenstander. In dit geval is dat Anderlecht. Op de match tegen Cercle na zijn zij ook aan een sterke reeks bezig."

Of Mazzu dan wel wil toegeven dat Play-off I hen niet meer kan ontsnappen? "Er zijn nog 30 punten te verdienen en we staan er 17 voor op de 5e. Als wij 0 op 30 halen en de 5e 30 op 30 kan het dus nog mislopen. In voetbal kan alles."

Maar toch: "Ook al was Play-off I geen doel voor ons, het zou wel een ontgoocheling zijn als we er nu niet bij zouden zijn. Mijn spelers willen zich meten met het kruim van het Belgische voetbal."