Sterk Union moet vrede nemen met punt bij Club Brugge, maar boekt wel mentale zege

Club Brugge - Union in een notendop:

Union botst op ijzersterke Mignolet

Dat werd de rode draad in de eerste helft, want met de rust in zicht stelde ook Teuma de doelman tot twee keer toe op de proef. Eerst met een indraaiende hoekschop, daarna met een gevaarlijk afstandsschot. Ook Lapoussin deed nog zijn duit in het zakje, goed voor redding nummer 5 van Mignolet.

De topper begon met een verrassing in de basis van Club Brugge. De bijna afgeschreven Mitrovic werd uit de vergeetput gehaald als vervanger van de geschorste Hendry, omdat Van der Brempt plots op weg is naar RB Salzburg.

Club dreigt, maar Union houdt makkelijk stand

Na de rust had Mignolet een pak minder werk en ook Moris werd amper op de proef gesteld. Club probeerde het wel, maar de thuisploeg vond nauwelijks openingen in de organisatie van Union.



Enkel De Ketelaere kon Union af en toe nerveus krijgen. Hij schotelde Dost een prima kans voor, maar diens schot werd nog net afgeblokt door Lapoussin. Na een heerlijke dribbelactie vergat De Ketelaere dan weer zelf de kers op de taart te zetten.



In de slotfase had Union nog het meeste brandstof in de tank. De bezoekers duwden Club achteruit en Vanzeir dwong Mignolet nog maar eens tot een redding. Club kon daar enkel nog een gevaarlijke vrije trap van Vanaken tegenover stellen.