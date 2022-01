Deniz Undav woest op wedstrijdleiding: "We speelden tegen twaalf vandaag"

"Vandaag speelden we tegen twaalf man." Het was een zinnetje dat tussen de klassieke quotes van Deniz Undav verstopt zat. Maar dat het diep zat bij de Duitse spits, bleek wanneer hij even later wat nog wat dieper in ging op de wedstrijdleiding bij Eleven Sports.



"Het is moeilijk om tegen Club te spelen", begon Undav zijn tirade. "Zeker als ze de scheidsrechter aan hun kant hebben. Dat was het probleem. Elke fout die ze maakten, was nooit geel. Bij ons was iedere overtreding dat. Zeker met deze ref. Je kan er niet mee praten."



Volgens Undav probeerde hij nochtans in dialoog te gaan met scheidsrechter Lawrence Visser. "Ik zei het hem: "waarom fluit je altijd voor Club?" Elke keer ze een tactische fout maakten, kregen ze geen geel. We hebben tegen twaalf gespeeld vandaag."



De kans is reëel dat de uitspraken nog een staartje zullen krijgen voor Undav. Vorig jaar werd Hans Vanaken nog enkele wedstrijden geschorst nadat hij zich kritisch uitgelaten had over de ref.