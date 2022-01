Vincent Kompany heeft respect voor de leider: "Union is op dit moment de enige titelkandidaat"

"Union is op dit moment de enige titelkandidaat", laat Vincent Kompany duidelijk verstaan op zijn persbabbel voor de topper van zondag.

Al nuanceert hij: "Dat wil niet zeggen dat ze kampioen gaan worden, omdat er in België een fantastisch play-offsysteem bestaat. Union is weinig wisselvallend en dwingt bepaalde momenten af."

"Kampioen zijn is niet 20 keer de beste ploeg zijn, dat is soms beter je momenten pakken dan de tegenstander", beweert de T1 van Anderlecht. "En Union pakt altijd zijn momenten. Daarom is het de enige ploeg die zich gedraagt als titelkandidaat."

Toch is de strijd nog niet gestreden. "Alle andere ploegen hebben nog een paar maanden om stappen in die richting te zetten. Dus ik zeg helemaal niet dat het al gespeeld is."