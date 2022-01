Cercle Brugge-coach verklapt geheim: "Het gaat niet om mij, maar om het team"

Thalhammer kwam Yves Vanderhaeghe vervangen na de 3-1-zege tegen KV Mechelen eind november. Sindsdien won Cercle alles, enkel van leider Union werd nipt verloren. Na 24 op 27 rukte de club van de kelder op naar plaats 7.



De Cercle-coach kon dan ook niet anders dan tevreden zijn: "Ik ben trots op mijn team. We hebben verdiend gewonnen. Onze eerste 30-35 minuten waren geweldig. Na de rode kaart van Anderlecht werd het wat rommelig, maar in de 2e helft stonden we er weer."



Thalhammer heeft op enkele weken tijd de gedaante van Cercle helemaal veranderd. Wat is het geheim? "Dat is moeilijk te zeggen. Het gaat niet om mij, maar om het team, om de mentaliteit en de attitude van de spelers."



"Het gaat om de speelstijl. Zij moeten ervan houden om intens voetbal te spelen. Dat is ons doel. En dat hebben we vandaag ook getoond. We zetten goed druk en ook onze counterpressing was goed. We dwongen Anderlecht om fouten te maken."



Waar eindigt dit voor Cercle? "We moeten nederig blijven, zaterdag is er weer een moeilijke match (tegen Oostende, red). We hebben een heel jong team. We moeten blijven verbeteren. Niet alles was perfect vandaag."



Droomt hij dan niet als coach? "We dromen van de volgende match. Dat is onze aanpak. Het gaat om de prestatie, we willen onze stijl en onze jonge spelers altijd maar beter maken. Dat is het hoofddoel. En dan zien we wel wat er gebeurt."