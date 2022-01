Hoe de puzzel bij Cercle in elkaar viel: “Wie marathon wil lopen, moet geen sprints oefenen”

Na het veelbesproken ontslag van Yves Vanderhaeghe kreeg het bestuur van Cercle Brugge bakken kritiek. Wie had gedacht dat de club sindsdien van 13 op 48 onder Vanderhaeghe naar 21 op 24 onder zijn opvolger zou stomen? "Deze ploeg was gebouwd om een ander soort voetbal te spelen."

Het grote gelijk van Cercle Brugge?

“Ben ik nou zo slim of jij nou zo dom?” Niet dat iemand bij Cercle Brugge de legendarische woorden van Louis van Gaal uit 1996 luidop zou durven uitspreken, maar zou nog niemand in het bestuur ze minstens gedacht hebben sinds 28 november, de dag dat Yves Vanderhaeghe werd ontslagen? De aanstelling van de Oostenrijker Dominik Thalhammer (51) bewijst voorlopig het gelijk van het bestuur van Cercle. Sinds zijn komst won de club zeven van zijn acht matchen. Alleen competitieleider Union was te sterk.

De trainerswissel was een belangrijk stukje in de puzzel. Technisch directeur Aviña

Puzzelstukje Red Bull: "Oostenrijkse" pressing en intensiteit

Dominik Thalhammer is een Oostenrijker. Belangrijker in zijn aanstelling was dat hij tot het netwerk van Paul Mitchell behoort, de overkoepelende sportief directeur van Monaco en Cercle. Mitchell werkte tot de zomer van 2020 voor Red Bull Leipzig en het overkoepelende voetbalnetwerk van het Oostenrijkse energiedrankje. Bij de aanstelling van Thalhammer werd meteen gezegd dat hij gehaald was om Cercle met meer druk vooruit en meer intensiteit te laten spelen. Het moet gezegd, Thalhammer heeft woord gehouden. Alleen Anderlecht loopt gemiddeld per competitiewedstrijd meer meters, maar Cercle is wel de beste van de klas als het over “high intensity runs” gaat (de afstand die wordt afgelegd tegen 20-25 km/u).

“Op training doen we nu andere soorten oefeningen en spelers gaan al eens sneller in het rood”, geeft spits Thibo Somers aan. “Je ziet dat we de laatste 20 minuten van een match nog fris genoeg zijn om druk te blijven zetten.”

Nu spelen we volgens de sterke punten van onze spelers. Technisch directeur Aviña

Dat de nieuwe aanpak werkt, bewijst het klassement. “Dit team was gebouwd om dit soort voetbal te spelen”, zegt technisch directeur Aviña. “Nu spelen we volgens de sterke punten van onze spelers. Als je een marathon wil lopen, moet je op training ook geen 100m sprint trainen.” “De trainerswissel was een belangrijk stukje in de puzzel. Nu is alles in lijn met hoe onze filosofie is. We willen dynamisch, agressief en atletisch voetbal spelen.”

Gemiddelde afstand High Intensity Runs per duel 1 Cercle Brugge 12,9 km 2 KV Oostende 11,8 km 3 Club Brugge 11,6 km 4 KAA Gent 11,5 km 5 Royal Antwerp 11,3 km

Puzzelstukje Monaco: Cercle heeft de jongste ploeg van Europa

Er rust een stigma op Cercle Brugge. Cercle zou de barak zijn waar Monaco elk jaar een huurlingenleger dropt. Die dooddoener klopt al een hele tijd niet meer. Het aantal huurlingen nam geleidelijk aan af en dit seizoen speelt er zelfs geen enkele huurling uit Monaco in Brugge. De invloed van AS Monaco laat zich wel op een andere manier voelen. Monaco heeft een traditie in het opleiden van jonge toptalenten (om ze met veel winst te verkopen). Kylian Mbappé, James Rodriguez, Thomas Lemar, Anthony Martial, Bernardo Silva, Youri Tielemans,….

Ik zeg dat we momenteel winnen, net omdat we jong zijn.

Inzetten op de jeugd doet Cercle dit seizoen ook meer dan ooit. Cercle bezit een straffe statistiek. Het heeft de jongste basisploeg van alle clubs uit de grote vijf Europese competities, plus Nederland en België. Gemiddelde leeftijd: 23,5 jaar. Monaco valt net uit de top tien met 24,8 jaar.

“Je voetbalfilosofie is ook een reflectie van wie je eigenaar is”, zegt technisch directeur Carlos Aviña ons. “Jong en energiek is iets wat Monaco en Cercle willen uitstralen.” “Ik heb al vaak gehoord dat clubs niet winnen omdat het team te jong is. Zelden heb ik horen zeggen dat een team wint omdat het jong is. Ik zeg momenteel wel dat we winnen omdat we jong zijn. Daardoor kunnen we zo dynamisch en intensief spelen.”



Puzzelstukje Belgisch en individueel talent

In de derby tegen Club Brugge net voor de winterstop speelde Cercle met zes Belgen in de basis, waarvan vier uit de eigen jeugd komen. Vier of vijf Belgen die starten aan een match is geen uitzondering. Het zal de supporters deugd doen. Zij zagen in het verleden jeugdproducten als Mathieu Maertens (OHL) en Gilles Dewaele (Standard) vertrekken. Daarnaast zijn dé uitblinkers momenteel draaischijf Dino Hotic (26) en snelheidstrein Rabbi Matondo (21). Matondo dribbelt en scoort aan de lopende band na een moeilijke start.

Ik zie in Hotic als een combinatie van Shaqiri en Mercier. Filip Joos

“Ik denk dat Rabbi momenteel op de radar staat van alle clubs”, zegt Carlos Aviña. “Hij is voor elke tegenstander angstaanjagend.” Hotic is samen met de Belgen in de selectie een rolmodel. De nummer tien kreeg in Extra Time ook lof van Filip Joos. "Ik zie hem als een combinatie van Xherdan Shaqiri en Xavier Mercier."

"Bij hoekschoppen valt ook op hoe hij de bal telkens goed legt. Dat is tegenwoordig niet evident en het levert Cercle goals en dus punten in het klassement op.”