Cercle dient tienkoppig Anderlecht eerste nederlaag sinds begin november toe

Anderlecht - Cercle Brugge in een notendop:

Uitsluiting Hoedt zet Cercle op weg naar winst

Profiteren van het puntenverlies van Antwerp, Gent en Charleroi en morgen relaxed toekijken hoe Club Brugge en Union elkaar punten afsnoepen. Zo moet het ideale scenario er ongeveer uitgezien hebben in het hoofd van Vincent Kompany.



Na 25 minuten kreeg dat plan al een stevige deuk. Hoedt, die even voordien nog een reuzenkans verknoeid had, haalde de doorgebroken Matondo net voor de zestien onderuit. Na tussenkomst van de VAR werd geel rood en stond Anderlecht plots met zijn tienen.



Cercle rook zijn kans en drong Anderlecht achteruit. Toen de thuisploeg ook nog eens onnodig complex ging uitvoetballen kon Matondo bijna profiteren, maar Van Crombrugge bracht redding. Dat deed de doelman nogmaals toen de Welshman enkele minuten later weer voor hem opdook.



Anderlecht hield in de tweede helft al bij al makkelijk stand, tot een klasseflits van Matondo ruim 20 minuten voor het einde het verschil maakte. Hij kapte naar binnen en met een heerlijke pegel van buiten de zestien liet de Welshman Van Crombrugge kansloos achter.



De veer was gebroken bij paars-wit en in de slotfase moest de thuisploeg nog een treffer incasseren. Matondo mikte eerst nog tegen de paal, maar in de herneming kon Kanouté wél scoren. Cercle zet zo zijn opmars voort, voor Anderlecht komt er een einde aan een ongeslagen reeks van 9 wedstrijden.