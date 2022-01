"Wat de laatste jaren allemaal naar boven gekomen is, is niet zo fraai en zeer teleurstellend"

Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck zit in de cel in een onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Waarover gaat het precies, wat is de rol van Van Holsbeeck en hoe is het zover kunnen komen? Voetbalcommentator Peter Vandenbempt geeft duiding bij de zaak.

Waarover gaat het precies?

Het is een onderzoek dat eigenlijk al een aantal jaar loopt. Het wordt gevoerd door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise, die de reputatie heeft een kuitenbijter en een pitbull te zijn. Het is een onderzoek naar de handel en wandel van voetbalmakelaar Christophe Henrotay.



Eerder waren er in dit onderzoek ook al huiszoekingen bij Standard en zijn voorzitter Venanzi. Claise maakt ook jacht op de grote internationale makelaar Pini Zahavi, dat is dan weer rond de club Moeskroen.



Het onderzoek gaat eigenlijk om malversaties bij transfers van Anderlecht destijds, zoals die van Tielemans naar Monaco en die van Mitrovic en Mbemba naar Newcastle. En het gaat ook om fraude bij de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke in 2017. Die heeft daarvoor overigens een jaar of 3 geleden al een klacht ingediend.

Het onderzoek gaat om malversaties bij transfers van Anderlecht en ook om fraude bij de verkoop van de club aan Marc Coucke. Peter Vandenbempt

Kort samengevat: Henrotay had een mandaat gekregen van Anderlecht om de club te verkopen. Daarbij zou hij 10 procent van de verkoopprijs krijgen. En de vraagprijs was 100 miljoen. Tien miljoen dus voor Henrotay, daarvan was ook 3 miljoen voorzien voor Herman Van Holsbeeck.



Henrotay bracht de Oezbeek Oesmanov aan, maar die deal is niet doorgegaan. Maar - en dat is helemaal te gek - Henrotay had ook een overeenkomst met de familie Vanden Stock dat hij bij de verkoop van de club sowieso 3 miljoen euro zou krijgen, ongeacht of hij de koper zou aanbrengen of niet. Dat is natuurlijk wel een beetje vreemd.



Op het moment dat de club verkocht werd aan Marc Coucke vonden die aandeelhouders dat blijkbaar niet zo prettig. Na een telefoontje met Marc Coucke heeft die er dan nog 5 miljoen extra bijgelegd. Die zou dan gebruikt zijn om de overeenkomst met Henrotay finaal toch na te komen.

Roger Vanden Stock, ex-Anderlecht-voorzitter, met voetbalmakelaar Christophe Henrotay

Wat wordt Herman Van Holsbeeck ten laste gelegd?

Op zijn 67e zit Herman Van Holsbeeck nu voor het eerst in de cel, zeer opvallend. Want in oktober 2018, op de eerste dag van Operatie Zero, bleef zowat iedereen minstens één of een paar dagen in de cel. Maar Van Holsbeeck werd na ondervraging vrijgelaten zonder voorwaarden. Hij heeft zijn onschuld altijd staande gehouden.



Van Holsbeeck beweert dat zijn enige probleem was dat ze bij een huiszoeking nogal wat cash gevonden hadden in een kluis. Volgens hem kwam dat uit de periode van voor Alexandre Van Damme, de sterke man van Inbev, bij Anderlecht gekomen was. Volgens Van Holsbeeck kreeg hij van de familie Vanden Stock bonussen uitbetaald in het zwart. Dat was zijn verklaring voor dat geld.



Dat hij nu voor het eerst in de cel zit, betekent dat het net rond Van Holsbeeck toch een beetje strakker zit. Hij zit al minstens tot maandag vast en de raadkamer kan dat met twee weken verlengen.

Volgens het parket heeft Van Holsbeeck als manager van Anderlecht zijn eigen club opgelicht met de bedoeling om zichzelf te verrijken. Peter Vandenbempt

Van Holsbeeck was in september 2020 al in verdenking gesteld in dit dossier, voor onder meer valsheid in geschrifte, witwassen, fiscale fraude, ...



Om het in mensentaal te zeggen: Van Holsbeeck heeft volgens het parket meegewerkt aan het opzetten van allerlei constructies waarbij zijn club Anderlecht veel te hoge commissies betaalde aan makelaars bij de transfers van Anderlecht-spelers naar andere clubs.



Een deel van dat geld vloeide dan terug naar allerlei personen en ook naar Van Holsbeeck zelf. Volgens het parket heeft Van Holsbeeck als manager van Anderlecht zijn eigen club dus opgelicht met de bedoeling om zichzelf te verrijken.

Hoe is dit te verklaren?

Op de vraag waarom Herman Van Holsbeeck dit deed, kan hij alleen zelf een antwoord geven. Ik weet wel: toen hij op staande voet ontslagen werd door Marc Coucke, die al die zaken ontdekte vrij snel nadat hij de club overgenomen had, eiste Van Holsbeeck 2 jaar loon en bonussen.



Een bedrag van 1,8 miljoen euro. Dat geeft je wel een idee van zijn verdiensten bij Anderlecht. Het was dus niet dat hij niet goed zijn boterham verdiende. Maar op een bepaald moment blijkt dat dan toch niet genoeg te zijn.



Dat is wel allemaal opmerkelijk voor Herman Van Holsbeeck, die 15 jaar lang op de barricades gestaan heeft bij Anderlecht. Hij was het uithangbord en genoot altijd het vertrouwen van toenmalig voorzitter Roger Vanden Stock.



Van Holsbeeck noemde zichzelf ook een beetje een straatvechter die Anderlecht op de rails probeerde te houden. En hij is ook succesvol geweest, hoe je het ook draait of keert, met titels waar hij altijd prat op ging.



Maar als je nu ziet wat er volgens het parket allemaal naar boven gekomen is de laatste jaren, dan zat hij wel in de slag met Veljkovic, Bayat en Henrotay. Dat is toch allemaal niet zo fraai en zeer teleurstellend.