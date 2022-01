Tuchel na verlies tegen City: "De prestatie van mijn aanvallers was problematisch"

"We verdienden zeker een gelijkspel. Over onze attitude, inzet en defensie was ik tevreden", zei Tuchel in het eerste interview na de match langs het veld. "We hebben City niet veel grote kansen toegestaan."

Trainer Thomas Tuchel verwees in zijn interviews na de match naar het klassemoment van Kevin De Bruyne om de nederlaag uit te leggen. Volgens de Duitser had zijn ploeg ook kunnen winnen of gelijk spelen.

Door de zege van Manchester City tegen Chelsea heeft de Londense club als de nummer twee in de stand nu al 13 punten minder dan City. Chelsea moet nu vooral naar onder kijken in de stand, want Liverpool heeft met twee matchen minder gespeeld maar 1 punt minder.

Lukaku deelde in de problemen. Hij verloor de bal vaak zonder enige druk, hij verloor de bal in dreigende situaties en hij had een grote kans.

"De prestatie van de aanvallers was wel een probleem. We hadden 8 kansen op de tegenaanval, maar geen enkel balcontact in het strafschopgebied. Ze waren niet precies en kalm genoeg en de timing klopte niet. Te veel ballen gingen te makkelijk verloren."

Tuchel kreeg ook een vraag over Romelu Lukaku. "Hij deelde in de problemen. Hij verloor de bal vaak zonder enige druk, hij verloor de bal in dreigende situaties en hij had een grote kans. Hij is onderdeel van dit team en in de eerste helft waren we aanvallend niet goed."

Op de persconferentie wat later kreeg Tuchel een bijkomende vraag over die laatste uitspraak over Lukaku. De Duitse trainer voelde dat de Britse pers al nieuwe schreeuwerige titels rook en was heel duidelijk.

"Stop, stop, stop. Ik was niet kritisch over de kansen die we misten. Ik zei dat we nog veel meer kansen hadden kunnen creëren als we beter hadden gespeeld. Dat kansen worden gemist is geen probleem. Om te scoren heb je ook wat geluk en kalmte nodig."