BEKIJK: Kevin De Bruyne trapt eerste achtervolger Chelsea uit de titelrace

Manchester City nam na 20 minuten over met een dominant vertoon. Maar ook City had moeite om kansen af te dwingen, ondanks verschillende prikjes in de rug van de Chelsea-defensie. Pas vlak voor rust kreeg Grealish een uitgelezen kans na goed stoorwerk, maar nu lag Kepa dwars: 0-0 halfweg.

Ook Romelu Lukaku leek moeite te hebben om zijn stempel te drukken tegen de leider, koren op de molen van zijn criticasters. De Rode Duivel raakte de bal in de eerste helft amper 9 keer. Toch had hij de beste kans voor Chelsea voor de rust, maar zijn pass naar Ziyech - die ook buitenspel liep - was niet op maat.

Lukaku mist, De Bruyne scoort

Een kwartier bezinning leek deugd te hebben gedaan, want in de tweede helft kwam de kraker pas echt in stroomversnelling. Chelsea, dat voor de pauze geen schot op doel had afgeleverd, kwam plots drie keer in de buurt.

Opnieuw had Lukaku de beste kans voor de bezoekers, maar Ederson kon zijn schot naar de linkerhoek afstoppen. De Rode Duivel greep zichzelf naar de haren: het missen van kansen tegen topploegen zou hem toch niet weer parten spelen?

Een misser die extra zuur smaakte, toen De Bruyne aan de overzijde wel toonde hoe het moest. Een vrije trap van de Belgische spelmaker werd nog geplukt, maar even later was het wel raak.

De Bruyne ontweek een tackle van Kanté, trok een sprint van 20 meter en mikte de bal vervolgens heerlijk in de rechterhoek. Kepa had net een stapje opzij gezet en kon zo niet meer bij de plaatsbal.

Chelsea leek na de opdoffer even recht te veren, maar het leverde niets op. City trok de zege dominant naar zich toe en dat vertaalt zich ook in het klassement: 13 punten voor met nog 16 duels te gaan. Is de 4e landstitel in 5 jaar binnen?