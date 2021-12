Croonen: "Fouilleren is niet onze bevoegdheid, pakkans en sancties moeten omhoog"

"Er zijn dit weekend echt grenzen overschreden", onderstreepte ook Pro League-voorzitter Peter Croonen. Maar de oplossing voor het toenemende supportersgeweld is niet zo eenvoudig te vinden. "We willen met dat verbod op uitfans vooral een afkoelingsperiode creëren."

"De sfeer in de stadions is toch anders zonder uitfans, we hebben dat in het begin van het jaar ook gezien. Een extra voordeel is dat het ook een antwoord is op de kritiek van bepaalde virologen. Er zijn zo geen lange busreizen meer nodig en het was ook vooral in de uitvakken dat de mondmaskerplicht minder goed gerespecteerd werd."

"We weten dat we nu ook fans straffen die er niets mee te maken hebben, maar we moesten iets doen. We moesten een signaal geven."

"Het aantal incidenten is gestegen ten opzichte van de periode voor de coronacrisis, maar dat is, denk ik, in de hele maatschappij zo."