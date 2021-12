Pro League reageert met verbod: "Geen bezoekende supporters meer in alle wedstrijden"

De vergadering van de raad van bestuur was al gepland, maar de gebeurtenissen van gisteren beheersten de agenda. "Zowel de analyse van de Covid-maatregelen als het bredere veiligheidsbeleid werden besproken", klonk het na de meeting.



De raad van bestuur herhaalde haar veroordeling van de incidenten van gisteren in Beerschot-Antwerp en Standard-Charleroi, maar bedankte ook de overgrote meerderheid van de supporters die dit weekend "solidair gehoor gaf aan de oproep van de Pro League en de clubs om de regels te respecteren en het mondmasker te dragen".



De Pro league benadrukte het onaanvaardbare en criminele gedrag van de incidenten en nam een stevige maatregel: "Na overleg besloot de raad van bestuur om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten in alle wedstrijden van de Pro League." Het gaat om de Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup.



"Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken."