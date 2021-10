Vandenbempt: "Die 3D-lijn was nog het minst erge van alle VAR-fratsen"

"AA Gent laat recordaantal kansen onbenut"

"Het laat elke keer weer een recordaantal kansen onbenut en moet daardoor al een heel seizoen in die rechterkolom achtervolgen. Ze zijn er zich bij AA Gent van bewust dat ze dat niet eeuwig kunnen blijven herhalen: we spelen goed, we creëren veel kansen, maar we zijn niet efficiënt genoeg en daardoor winnen we niet."

AA Gent knoopte tegen Eupen weer aan met de overwinning, en de score had nog veel hoger kunnen oplopen dan 2-0 tegen Eupen. "Ik denk dat AA Gent met voorsprong de ploeg is die zich het minst beloond heeft voor zijn inspanningen."

"Tegen Eupen, dat voor de leidersplaats speelde, was het eigenlijk opnieuw zo. Het was echt heel goed, snel, fris, dominant voetbal van AA Gent en Laurent Depoitre kreeg een ontelbaar aantal kansen in een half uur. En na de rust volgde nog een hele hoop kansen en uiteindelijk werd het toch maar 2-0."



"En dan nog met een penalty, na een schwalbe, in twee tijden en met een snel genomen vrije trap scoren, terwijl AA Gent 15 knappe aanvallen in elkaar heeft gestoken. Het is een beetje zonde."



"Ik ben benieuwd of AA Gent nu aan een reeks begonnen is. Interessant, want de volgende tegenstander is Racing Genk."